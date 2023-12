Menor é apreendido após tentar esconder drogas na boca em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Dois menores de idade foram apreendidos pelo crime de tráfico de drogas durante a tarde desta quinta-feira (28) em Apucarana, no norte do Paraná. Um deles chegou a tentar esconder as pedras de crack dentro da boca momentos antes da abordagem da Polícia Militar (PM).

Segundo os policiais, os menores foram visualizados durante um patrulhamento na Avenida Doutro Munhoz da Rocha, no centro da cidade. Os jovens estavam sentados na “Praça da Onça”, quando foram abordados, conforme os agentes.

Durantes as buscas, os PMs encontram uma embalagem contendo 11 pedras de crack, que um dos menores havia escondido dentro da boca. Por conta disso, ambos receberam voz de apreensão e foram encaminhados para a delegacia da cidade.

