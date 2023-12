Menor de idade é apreendido por tráfico de drogas em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um jovem de 14 anos foi apreendido durante a noite desta quinta-feira (21) em Apucarana, no norte do Paraná, pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão aconteceu na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o adolescente foi avistado na praça durante um patrulhamento, e após ver os PMs teria se escondido atrás de um quiosque de lanche. Neste momento ele chegou a dispensar algo non chão e em seguida começou a andar rapidamente.

Os policiais então abordaram o menor, que conforme os PMs, se encontrava muito nervoso. Ele estaria com uma pochete com uma quantia de R$ 116, 45, além de um celular. Após vistoria pelo local, os agentes encontraram o objeto que o jovem havia jogado no chão e descobriram que se tratava de uma porção de crack.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) o menor é conhecido no meio policiai pela prática de tráfico de drogas. Ele foi algemado e encaminhado para a delegacia.

Ainda segundo a PM, o menor possui um B.O por desaparecimento realizado pela própria mãe, mas segundo os agentes, a mesma ainda não retirou por querer que o filho permaneça apreendido, segundo os agentes.

