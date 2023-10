Menor de 14 anos é apreendido por estupro de vulnerável de tio de 32

Um menor de 14 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira (31) por estupro de vulnerável em Apucarana (PR). Ele praticou o abuso sexual contra um tio de 32 anos de idade, que tem deficiência física e mental.

O adolescente está na 17ª Subdivisão Policial (SDP), onde deve prestar depoimento. Ele mora na mesma casa que o tio. O caso foi denunciado à polícia pela avó do menor, que encontrou o homem de 32 anos com alguns ferimentos decorrentes do estupro e suspeitou do neto.

A ocorrência foi registrada no Jardim Colonial. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem levado para avaliação médica. A vítima do abuso tem grave comprometimento intelectual e físico, segundo a Polícia Civil.

O adolescente foi apreendido no colégio onde estuda e teria admitido a violência sexual. O encaminhamento do caso será decidido agora pelo delegado de plantão da 17ª SDP.

