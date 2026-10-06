Menino recusa morar com a mãe e denuncia padrasto por agressões

Impasse sobre a guarda de um pré-adolescente mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar no centro de São Pedro do Ivaí

Um adolescente de 12 anos se recusou a voltar para a casa da mãe e relatou ser vítima de agressões físicas cometidas pelo padrasto. O caso, que começou como uma disputa de guarda, foi registrado na manhã de segunda-feira (5), no centro de São Pedro do Ivaí.

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A Polícia Militar foi chamada inicialmente para acompanhar o Conselho Tutelar no cumprimento de uma decisão judicial. A mãe do garoto foi até a casa dos avós paternos para buscá-lo, mas houve resistência. O próprio menino se negou a acompanhar a mãe, deixando claro que preferia continuar morando com os avós.

Diante da forte recusa do adolescente, os policiais orientaram a mulher a procurar o Fórum ou a Defensoria Pública para reavaliar a situação, já que o garoto não poderia ser forçado a ir contra a própria vontade naquele momento.

Logo depois do episódio na residência, os avós e o jovem foram até a sede do Conselho Tutelar. Muito agitado e chorando, o garoto explicou que não queria retornar ao convívio materno por causa das agressões que vinha sofrendo do padrasto.

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Com base nas graves denúncias de violência doméstica, as conselheiras tutelares tomaram medidas de proteção imediatas para garantir a segurança do jovem. Os avós receberam orientações sobre os próximos passos legais que devem adotar, e a polícia oficializou o registro do caso para que os órgãos competentes investiguem as acusações.