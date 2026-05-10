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EDUCAÇÃO

Menino fratura braço em escola de Apucarana e família cobra explicações

Criança teria se machucado no parquinho e continuou na unidade até o fim das aulas

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 20:40:33 Editado em 10.05.2026, 20:40:28
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Menino fratura braço em escola de Apucarana e família cobra explicações
Autor Foto: Reprodução

A família de um aluno de 8 anos denuncia falta de comunicação após a criança sofrer uma fratura no braço dentro de uma escola municipal de Apucarana, no bairro Michel Soni.

- LEIA MAIS: Mãe e filha ficam feridas após queda de bicicleta em Apucarana

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De acordo com os familiares, o menino caiu enquanto brincava no parquinho da unidade durante o período de aula. Um colega da turma teria percebido que ele sentia muitas dores e avisado funcionários da escola.

Mesmo assim, segundo a mãe, nenhum responsável foi informado sobre o acidente ao longo do dia. A criança permaneceu na escola até o término das atividades, apesar das queixas de dor no braço.

A gravidade da lesão só foi percebida quando o estudante chegou em casa. Conforme a família, o braço já estava bastante inchado e o menino chorava de dor.

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Diante da situação, a mãe levou o filho ao Pronto Atendimento Infantil (PAI). Após exames médicos, foi confirmada uma fratura no braço da criança.

O caso gerou indignação na família, que questiona os procedimentos adotados pela escola após o acidente e cobra esclarecimentos da unidade.

Para a mãe, o principal problema foi a ausência de contato imediato com os responsáveis, mesmo após a criança demonstrar sinais de dor intensa.

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Até o momento, não houve manifestação oficial sobre o caso.

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acidente escolar Comunicação Escolar Fratura Infantil Pais e Escola Responsabilidade na Educação Saúde da Criança
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