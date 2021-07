Da Redação

Menino de 9 meses engasga com 'Marshmallow' em Apucarana

Um menino de 9 meses foi socorrido pelo Siate do Corpo de Bombeiros após se engasgar com um Marshmallow. A ocorrência aconteceu na Rua Independência no Jardim América em Apucarana na tarde desta sexta-feira (30).

Segundo os bombeiros, o rádio operador orientou os pais que realizaram as manobras para desobstruir as vias aéreas da criança, enquanto a ambulância se deslocava até a casa.

Quando a equipe chegou, encontrou a criança respirando, porém, com dificuldade. O menino tinha um pequeno sangramento na boca e foi encaminhado para o Materno Infantil.

Os bombeiros alertam que em um momento como esse é preciso pedir ajuda o mais rápido possível, além de ter muita calma para realizar as manobras de desobstrução das vias aéreas.

"O pai manteve a calma e soube ouvir o rádio operador, conseguiu realizar as manobras. E isso fez toda a diferença para ajudar a salvar a vida do filho dele". finaliza o bombeiro.