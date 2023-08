Menino de 7 anos sofre queda de bicicleta e é socorrido em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um menino de sete anos se feriu após sofrer um acidente quando andava de bicicleta na tarde desta quinta-feira (3), em Apucarana, no norte do Paraná. A queda aconteceu na Rua Rotilho Biazin, no Residencial Jaçanã.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi ao local para atender o garoto. Segundo os socorristas, ele sofreu apenas escoriações na região das pernas e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A princípio, nenhum veículo se envolveu no acidente.

Outro acidente

Um acidente de trânsito deixou um motociclista ferido no final da manhã desta quinta-feira (3), no Núcleo Habitacional Vale Verde, em Apucarana, Norte do Paraná. Um carro colidiu contra uma motocicleta que era ocupada por um casal.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e da Guarda Civil Municipal (GCM) foram chamadas para atender a ocorrência. Para ler a matéria completa, clique aqui.

