Menino de 6 anos é atropelado e quebra a perna em Apucarana

Um garoto de apenas seis anos foi atropelado em Apucarana. O acidente aconteceu na Rua Zinco, no Parque Industrial Norte. Os Bombeiros foram chamados por volta das 18h38 desta segunda-feira (18).

Conforme os socorristas, o menino sofreu uma fratura fechada na perna direita e foi levado ao Hospital da Providência. De acordo com testemunhas, o garoto estava com o tio, saindo de uma mercearia, porém, saiu correndo e foi atingindo por um carro.

Ainda de acordo com os Bombeiros, no momento da chegada das equipes o veículo que teria ocasionado o atropelamento não estava no local, por isso não foi possível a identificação do mesmo.

