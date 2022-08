Menino de 5 anos precisa de doações de sangue em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Enzo Gabriel Ferraz Almeida, de 5 anos

A família de Enzo Gabriel Ferraz Almeida, de Apucarana, conta com a solidariedade da população para arrecadar sangue para o menino que está passando por um tratamento no Hospital do Câncer de Londrina. Ele é filho dos apucaranenses Sirlei e Zeca Alves.

continua após publicidade .

De acordo com informações de amigos da família, ele está internado desde quinta-feira (18) e precisa de sangue O+. Apesar de estar no hospital cidade, ainda não se sabe o diagnóstico exato e os médicos não descartam anemia profunda.

A mensagem que circula na internet:

continua após publicidade .

"Pelo amor de Deus precisamos de doador de sangue para: Enzo Gabriel Ferraz de Almeida filho de Sirlei e José (Zeca). O sangue dele é O+. Estamos em Londrina no Hospital do Câncer, mas a doação pode ser em Apucarana, no nome dele", diz a mensagem que está circulando nas redes sociais.

Como doar

Quem quiser colaborar pode entrar em contato com o Hemonúcleo de Apucarana que fica localizado na Rua Antônio Ostrenski, no centro de Apucarana. Para agendar atendimento, basta ligar no telefone (43) 3420-4200, das 8 às 11 horas, e das 13 às 14 horas.

Siga o TNOnline no Google News