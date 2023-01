Menino de 5 anos morre após ingerir veneno em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O menino ficou internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) até esta terça (3)

Um menino, de 5 anos, morreu em Apucarana, nesta terça-feira (3), após ingerir veneno acidentalmente. A princípio, o caso ocorreu no último sábado (31), véspera de Ano Novo. Conforme informações de pessoas próximas da família, a criança estava com os pais em um sítio e foi levada às pressas para o Hospital da Providência Materno Infantil.

continua após publicidade .

Durante o trajeto até o hospital, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, agravando seu quadro de saúde. O menino chegou a ficar internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) até esta terça (3). No entanto, ele não resistiu às complicações causadas pela ingestão do produto químico. A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo da criança.

Nesta segunda-feira (2), correntes de oração foram realizadas pelas redes sociais e grupos de WhatsApp em prol da saúde do menino e mobilizaram familiares, amigos e pessoas da comunidade de Apucarana.

continua após publicidade .

A Polícia Civil informou que investiga o caso e que vai ouvir familiares. Conforme a polícia, a princípio, o veneno estava em uma garrafa de refrigerante, em uma casa que não é da família.

Siga o TNOnline no Google News