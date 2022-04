Da Redação

Menino de 3 anos sofre queimaduras no abdômen com água quente

Um menino de três anos sofreu queimaduras de 1º grau na região do abdômen na tarde desta sexta-feira (18), quando estava em casa na rua Capanema no Jardim Bom Retiro em Apucarana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para socorrer o menino que foi encaminhado para o Hospital da Providência, consciente e orientado.

De acordo com o socorrista, o acidente aconteceu quando a avó do menino estava fervendo água para fazer café e o vasilhame acabou virando e queimou a criança. O socorrista ainda alertou da importância de manter as crianças longe do fogão quando estiver sendo utilizado.