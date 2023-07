Menino de 3 anos aparece em casa de apucaranense e PM é acionada

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada na tarde desta quarta-feira (27), depois que uma criança de apenas três anos de idade apareceu, sozinha, na residência de uma moradora da cidade. O caso aconteceu no bairro Parque Bela Vista.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou às autoridades que a criança apareceu no quintal da casa dela por volta das 15 horas e aparentava estar perdida. Ao ser questionado, o menino não soube dizer de onde vinha ou quem seriam seus pais.

Diante da situação, os policiais militares acionaram o Conselho Tutelar de Apucarana. Enquanto aguardavam a chegada da equipe, um homem apareceu no local e afirmou ser o pai da criança perdida.

Ainda segundo o B.O., o pai contou que o menino estava em casa com a mãe, ela teria se descuidado, e a criança saiu andando pela região até a residência da apucaranense que acionou a PM.

Pai e filho foram encaminhados para a sede do Conselho Tutelar para os devidos procedimentos.

