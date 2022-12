Menino de 13 anos furta bike e rouba celular; PM apreende em Apucarana

Da Redação

Bicicleta furtada foi encaminhada à delegacia de Apucarana

Um adolescente de 13 anos foi apreendido nesta quarta-feira (21) após furtar uma bicicleta e roubar um celular em Arapongas, próximo ao Max Atacadista. Ele foi pego pela Polícia Militar (PM) na Avenida Central do Paraná, em Apucarana.

Segundo a polícia, o jovem praticou os crimes na Cidade dos Pássaros e, com a bicicleta furtada, foi para Apucarana pedalando. O dono do celular, através do GPS do celular levado pelo adolescente, conseguiu localizar o menor e informar a PM.

Após conseguir localizar o rapaz, a equipe da Rotam encaminhou ele para a 17ª Subdivisão Policial. Os objetos levados pelo adolescente foram apreendidos.

Ainda de acordo com a PM, o jovem furtou uma outra bicicleta no último sábado (17) em Apucarana e voltou a praticar o mesmo crime quatro dias depois.

fonte: TNOnline Celular foi apreendido pela Polícia Militar em Apucarana

