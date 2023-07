Menino de 12 anos está desaparecido em Apucarana; família pede ajuda

Um adolescente, de 12 anos de idade, está desaparecido em Apucarana, no Norte do Paraná, desde a última quinta-feira (13/7). Isaque Marçal Domingos dos Santos saiu de casa na "na hora do almoço" e, desde então, a família não tem mais notícias.

O menino e a mãe, Aline, são moradores da Rua Inocente Martins, no Conjunto Habitacional Sumatra 2. Em conversa com o TNOnline, ela afirmou que já entrou em contato com as autoridades e fez um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho.

O adolescente seria aluno do Colégio Estadual Cívico-Militar Prefeito Carlos Massaretto. Nas redes sociais, apucaranenses se mobilizam para divulgar um banner de "desaparecido". Veja:

Foto por Reprodução

Aqueles que tiverem informações podem entrar em contato com a mãe do jovem, Aline, pelo telefone (43)99952-8196 ou com o Sargento Fabiano, do colégio, por meio do (43) 99978-2523. Notícias sobre Isaque também podem ser repassadas para a Polícia Militar no 190.

