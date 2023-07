Menino de 12 anos desaparecido é encontrado em Apucarana

Aline, a mãe do menino de 12 anos que estava desaparecido em Apucarana, no Norte do Paraná, desde a última quinta-feira (13/7), entrou em contato com a redação do TNOnline para informar que o adolescente foi encontrado no início da noite desta segunda-feira (17/7).

Isaque Marçal Domingos dos Santos havia saído de casa "na hora do almoço" da quinta, e a família não tinha tido mais notícias do garoto. Ele mora com a mãe na Rua Inocente Martins, no Conjunto Habitacional Sumatra 2. De acordo com Aline, ele estava no Residencial Fariz Gebrim.

Aluno do Colégio Estadual Cívico-Militar Prefeito Carlos Massaretto, o sumiço do adolescente mobilizou a comunidade e os responsáveis pela instituição. Nas redes sociais, diversos banners de "desaparecido" estavam sendo compartilhados para divulgar a foto do menino e ajudar nas buscas.

Conforme a mãe, ele está bem e "graças a Deus foi encontrado".

