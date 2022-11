Meninas de Apucarana ganham bronze no Paranaense de Futsal Sub-11

Da Redação

As atletas apucaranenses Sofia Alves Carvalho, Maria Augusta Garcia Zardo, Keyse Cardoso de Lima e Yasmin Maria Tiene Cilião, do Colégio Mater Dei, conquistaram nesse final de semana a medalha de bronze no Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal Feminino Sub-11, defendendo o time da Uniguairacá, de Guarapuava. A informação foi dada pelo professor Eduardo Campana, o Dudi, que comanda as quatro meninas na equipe do Mater Dei.

Ele esteve em Guarapuava acompanhando a competição e voltou feliz com o desempenho das jovens apucaranenses. “Fizemos uma parceria com a equipe de Guarapuava e as nossas quatro jogadoras foram importantes para a conquista da medalha de bronze. A goleira Sofia fez grandes defesas e as demais atletas marcaram gols e ajudaram a Uniguairacá a subir no pódio da competição”, destacou Dudi.

Na competição estadual, a equipe da Uniguairacá realizou cinco jogos com três vitórias e duas derrotas.

Na primeira fase a equipe venceu o Galo Futsal, de Dois Vizinhos, por 5 a 2 e o Afeto/Smel/Itaipu, de Toledo, por 4 a 1, perdendo para o Coritiba/AABB por 3 a 2. Na fase semifinal, a Uniguairacá foi derrotada por 4 a 2 pelo Medianeira e na disputa de terceiro lugar o time guarapuavano derrotou o Coritiba/AABB pelo placar de 5 a 3.

Na final da competição, o CAD/Guarapuava foi campeão ao bater o Medianeira por 4 a 1.

A competição, que também teve a presença das equipes de Manoel Ribas e Colombo, aconteceu no ginásio de esportes Santa Terezinha e foi promovida pela Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS).

