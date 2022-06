Menina de dois meses morre nesta quarta (29) em Apucarana

Da Redação

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou a morte de uma menina, de dois meses, na manhã desta quarta-feira (29), em Apucarana.

continua após publicidade .

Conforme a Saúde, o bebê já chegou sem vida na Unidade Básica de Saúde (UBS) Marcos Mascaro Sanches, localizada no Núcleo Habitacional Parigot de Souza, na companhia dos avós.

A equipe do local tentou reanimá-la com ajuda da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionada, mas ela não respondeu às manobras realizadas. Conforme a saúde, o bebê pode ter se engasgado durante a amamentação com o leite. No entanto, a causa será confirmada apenas após investigação da Polícia Civil. O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues esteve na UBS e segue no comando do caso.

continua após publicidade .

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar (PM) também se deslocaram até a UBS na manhã desta quarta (29). A causa da morte do bebê também é apurada pela AMS, de Apucarana.

O exame de necropsia será será realizado no começo desta tarde, e o delegado aguarda o laudo da causa da morte. Avós levaram a criança, pois a mãe ficou desesperada com toda a situação.

Siga o TNOnline no Google News