Menina de Apucarana comemora última sessão de quimioterapia

O dia tão aguardado pela apucaranense Manuela Noel, de 5 anos, pela sua família e pela equipe médica, chegou. Nesta quinta-feira (14), a menina realiza a última sessão de quimioterapia, após passar meses lutando contra um câncer raro na região do ombro.

"O tratamento continua, mas a sessão de quimioterapia é a última. Ela tem que ficar pelo menos mais um mês em Curitiba para passar por exames e tomar alguns medicamentos devido à reação causada pela quimio. Depois desse período, a Manu terá um acompanhamento médico mensal", explica a mãe Fernanda Noel.

O pai de Manuela, o gerente de vendas Evandro Noel, de Arapongas, que também é conhecido por se vestir de Homem-Aranha, arrecadou 360 brinquedos e irá doar nesta quinta (12), para o Hospital Oncopediátrico Erastinho, em Curitiba, onde a menina ficou internada nos últimos meses.

"Eu vou levar um brinquedo para marcar cada dia que minha filha ficou internada no hospital. Estamos muito felizes por mais essa etapa que estamos vivendo. Foram dias difíceis, mas estamos vencendo, graças a Deus", comemora o pai.

Diagnóstico

Em outubro de 2021, quando Manu foi diagnosticada com a doença, mãe e filha precisaram mudar para a capital paranaense para frequentar o Hospital Oncopediátrico Erastinho, onde a pequena realiza o tratamento contra o câncer localizado no úmero, região do ombro, denominado Sarcoma Ewing. Em fevereiro deste ano, a criança passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e realização de um enxerto ósseo.

