'Menina de Apucarana': cancioneiro do Paraná homenageia mulheres; veja

Beto Capeletto homenageia as mulheres de Apucarana

Em homenagem às mulheres da cidade, o cancioneiro paranaense Beto Capeletto, lançou recentemente a música 'Menina de Apucarana'. A canção ganhou até um videoclipe que passeia por diversos pontos turísticos da cidade e mostra alguns da ala feminina da Cidade Alta. Ele contou com o apoio do deputado federal Beto Preto e do deputado estadual Tercilio Turini, de Londrina.

"Eu sou cancioneiro e faço músicas do Paraná há muitos anos. A ideia de homenagear Apucarana surgiu porque tenho carinho especial pelo Vale do Ivaí. Às vezes homenageamos mulheres e cidades, outras vezes, regiões, rios e por aí vai. Nosso objetivo principal é criar uma identidade cultural para o nosso estado", explica Beto, que faz parte do grupo Terra Vermelha, desde 1999.

Em 2005, Beto criou uma música para a Apucarana, que foi interpretada pelo ex-secretário do Meio Ambiente, Joba. "Essa não foi a primeira canção criada para Apucarana. Quem cantou foi meu amigo de infância, o Joba. Essas canções sempre têm como ideal homenagear pessoas, cidades, rios, nosso jeito de ser, nossas influências, ou seja, o Paraná como um todo", ressalta.

Beto já fez músicas também para Arapongas, Maringá, Londrina, Cambé, Ibiporã, Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Jacarezinho, totalizando 50 canções. "Desta forma, vamos criando uma identidade cultural, como Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, e outros lugares ", ressalta.

Veja o clipe gravado pelo músico:

null - Vídeo por: Gabriel Surek

