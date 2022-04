Da Redação

Menina de 9 anos é assediada em supermercado de Apucarana

Uma mãe de Apucarana procurou a Polícia Militar (PM), na tarde deste domingo (20), e relatou que sua filha, de 9 anos, foi assediada por um homem dentro de um supermercado localizado na Avenida Minas Gerais.



continua após publicidade .

De acordo com a mulher, o autor se aproximou da criança e disse: 'Hum, delícia'. A equipe foi até o local e conversou com a mulher e também com as testemunhas, que estavam no estabelecimento. Além disso, segundo o boletim, o gerente do supermercado também foi acionado pelos policiais.

Diante dos fatos, o autor, a vítima e as testemunhas foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).