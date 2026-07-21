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SUSTO

Menina de 8 anos se engasga com osso e mobiliza bombeiros em Apucarana

Criança teve as vias aéreas desobstruídas antes da chegada do resgate e passa bem após atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 13:03:35 Editado em 21.07.2026, 13:03:23
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Menina de 8 anos se engasga com osso e mobiliza bombeiros em Apucarana
Autor Foto: Arquivo TN

Uma menina de 8 anos precisou de atendimento médico na tarde desta terça-feira (21) após se engasgar com um osso em Apucarana, no Norte do Paraná. O incidente ocorreu no cruzamento da Rua Carlos Cavalcante com a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Jardim Ponta Grossa, e mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

- LEIA MAIS: Carro bate contra árvore e motorista é socorrido pelos bombeiros no centro de Apucarana

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Quando os socorristas chegaram ao local da ocorrência, as vias aéreas da criança já haviam sido desobstruídas. A menina foi encontrada consciente, orientada e com os sinais vitais preservados. Apesar do susto, a equipe do Siate encaminhou a vítima a uma unidade de saúde do município para uma avaliação médica detalhada. Segundo informações dos bombeiros, o estado de saúde da criança é estável e ela passa bem.

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Apucarana Atendimento Médico Corpo de Bombeiros emergência médica engasgamento infantil Saúde da Criança
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