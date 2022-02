Da Redação

Menina de 5 anos, de Apucarana, morre por Covid-19

Uma criança de apenas cinco anos faleceu nesta sexta-feira (11) por complicações da Covid-19. Moradora de Apucarana, Nayara Vitória da Silva Fernandes estava entubada no Hospital Universitário (HU) de Londrina desde o último domingo (6).

Segundo a tia Alessandra Oliveira, menina fazia tratamento de bronquite asmática e começou a sentir falta de ar. "Assim que ela começou a sentir falta de ar levamos no Hospital da Providência. Ela ficou de sábado para domingo, mas como não tinha aparelhagem disponível para a situação dela tivemos que levar ela para o HU de Londrina", contou.

Nayara já havia tomado uma dose da vacina Pfizer cerca de 17 dias antes dela começar a passar mal por conta da doença. Além da criança, o pai também testou positivo para a covid-19, mas passa bem.

Essa não foi a primeira vez que a menina foi hospitalizada por conta do novo coronavírus. De acordo com a família, em março de 2020, no início da pandemia, ela precisou ficar entubada por oito dias no Hospital da Providência.

O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Califórnia, na sexta. Não houve velório.