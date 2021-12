Da Redação

Menina de 14 anos é agredida a socos pelo cunhado

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada no final da manhã do dia 25, para atender uma situação de violência contra uma menor de 14 anos no Jardim Colonial II.

Segundo o boletim de ocorrências, um homem teria agredido sua cunhada menor de idade. A mãe da menina contou aos policiais que a filha foi a uma festa com a irmã mais velha e o cunhado. Em dado momento, quando haviam retornado da comemoração, já na casa dele, o homem começou a dar socos na testa e no rosto da menina, além de apertar seu braço, causando lesões.

A mãe da jovem disse à polícia que deseja as medidas protetivas de urgência e vai realizar a representação posterior contra o autor das agressões. Ele não foi preso.