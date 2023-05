Menina de 11 anos grita e salva mãe agredida pelo marido, em Apucarana

Da Redação

A PM foi até a escola no final da tarde desta segunda

Uma criança, de apenas 11 anos, salvou a mãe, que era agredida pelo marido. A violência doméstica aconteceu no começo da noite desta quarta-feira (17), no Jardim Colonial. A Polícia Militar (PM) foi chamada por pessoas que estavam na Avenida Aviação e presenciaram as agressões.

Quando a PM chegou, a mulher contou que teve uma discussão com o marido, que ele começou a bater nela no meio da rua, com socos no rosto e tentou enforcá-la, parando apenas porque a filha dela, de 11 anos, começou a gritar, pedindo para ele parar.

A mulher ainda disse que o marido pratica violência física e psicológica com ela com frequência, dizendo que ela nunca conseguirá se manter sozinha, que vai tirar a filha deles da vítima, além de outras ameaças.

Conforme a PM, a mulher apresentava um corte na mão e estava com a roupa rasgada e suja de sangue. O agressor fugiu antes da chegada da polícia. A vítima foi orientada.

