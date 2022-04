Da Redação

Menina de 10 anos desaparecida em Apucarana é encontrada

Uma menina, de 10 anos, que estava desaparecida desde o início da tarde desta quarta-feira (13), em Apucarana, foi localizada horas depois pela Polícia Civil, nas proximidades do Núcleo Habitacional Marcos Freire.

Conforme a Polícia Civil, Beatriz Bassaco Alves, filha de Flávia Bassaco de Lima, estava andando sozinha, pegou um ônibus e foi parar na região da Rua Pato Branco, localizada no bairro citado.

De acordo com informações da corporação, o motorista do transporte coletivo estranhou ver que a criança ficou sozinha no local e acionou a polícia. Os policiais ainda afirmaram que Beatriz estava bem e foi entregue à mãe.

Relembre

A Polícia Civil de Apucarana confirmou, na noite desta quarta-feira (13), que uma criança, de 10 anos, está desaparecida. A mãe da menina, Flávia Bassaco de Lima também procurou a Polícia Militar (PM). Ela disse que a filha, Beatriz Bassaco Alves não voltou da escola.

Flávia disse que a garota estuda na Escola Municipal Durval Pinto, que vai de van até a instituição, porém, a garota não retornou no período da tarde para casa. A mulher conversou o motorista do transporte, segundo ele, Beatriz avisou que não voltaria para a residência da família, pois teria uma consulta com o psicólogo, mas de acordo com a mãe, a consulta deveria acontecer nesta quinta-feira (14).