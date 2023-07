Melhor técnico da Série Prata em 2022 é anunciado no Apucarana Futsal

O Apucarana Futsal anunciou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (20), o novo treinador para a disputa da Série Prata do Campeonato Paranaense, que dará início à segunda fase em agosto. Luiz Henrique de Paula, campeão da última edição da competição pelo São Miguel do Iguaçu, comandará a equipe apucaranense.

continua após publicidade

“Hoje é o dia de anunciar nosso novo comandante. O professor Luiz possui um histórico campeão por todos os lugares que passou e em Apucarana não será diferente. Considerado o melhor treinador do Paraná na chave prata em 2022. Seja bem-vindo e que você faça um excelente trabalho, pois a torcida merece!! Avante Apucarana. Bem-vindo ao Dragão”, anunciou o clube.

-LEIA MAIS: Equipe de futsal sub-15 de Apucarana vai à semifinal do Paranaense

continua após publicidade

O novo comandante, de 34 anos, foi eleito o melhor treinador da Série Prata do ano passado, quando foi campeão e garantiu o acesso à Série Ouro pelo São Miguel. Nos anos de 2017 e 2021, Luiz, em duas das quatro temporadas que participou em campeonatos paranaenses, conseguiu subir da Série Bronze à Prata, mas pelo Galo Dois Vizinhos e Quedas do Iguaçu, respectivamente.

Luiz chega aos Dragões do Norte com a missão de colocar Apucarana pela primeira vez na divisão de elite do Paranaense. “Para mim é um momento especial, poder defender as cores do Apucarana é uma grande honra e alegria. Quero poder corresponder junto com todos os atletas, comissão, diretoria, torcida, a confiança depositada em meu trabalho. Vamos trabalhar muito para que possamos passo a passo, jogo a jogo, tornar o sonho em realidade que é o acesso a Série Ouro”, disse o novo treinador.

O comandante afirma que está motivado e quer o título. “Chego muito motivado, iremos trabalhar incessantemente com foco nisso. Conto com o apoio de todos, para que todos juntos podemos conquistar cada objetivo, e se Deus quiser poder conquistar o título com Apucarana, sabemos que vai ser muito difícil, teremos grandes adversários, mas vamos dar nosso 100% em busca de nosso sonho”, finalizou.

continua após publicidade

Luiz tem passagens por times do Paraná, São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Sul. Em sua carreira, ele conquistou seis títulos, um vice-campeonato e dois terceiros lugares.

O Apucarana perdeu o técnico Beto Silvero recentemente. Desde 31 de março no comando da equipe, o paraguaio conseguiu classificar à segunda fase do campeonato, mas deixou o clube após receber propostas do exterior e ter sido recusado pela Federação Paranaense de Futebol de Salão - Futsal Paraná de continuar do comando, alegando que ele não tinha registro no Conselho Regional de Educação Física (Cref).

continua após publicidade

Novo ala

O Apucarana Futsal também anunciou nas redes sociais o Bebê, de 23 anos, que atua na posição de ala. O atleta tem passagens por clubes de Pernambuco e o ÖSK Futsal, da Suécia, e foi campeão, artilheiro e melhor jogador do Pernambucano de 2020. No país europeu, foi duas vezes campeão nacional. Somados, são 10 títulos na carreira.

Por, Vitor Flores

Siga o TNOnline no Google News