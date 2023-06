Meio Ambiente vai monitorar aparecimento de onça no Jaboti; assista

O aparecimento de uma onça parda na última sexta-feira, 09, em uma região de mata no Lago Jaboti, em Apucarana, colocou as autoridades ambientais em alerta. A partir de agora, novas câmeras serão instaladas na região, e o felino passará a ser monitorado pela secretaria municipal de Meio Ambiente, em parceria com o biólogo Fernando Felippe, que registrou o flagrante. (Assista o vídeo abaixo).

Apesar de orientar os frequentadores a tomar alguns cuidados, as autoridades ambientais afirmam que o risco de ataque a seres humanos é extremamente baixo. Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente de Apucarana Gentil Pereira, um trabalho de acompanhamento do felino já está sendo desenvolvido pelo órgão responsável.

"As medidas já estão sendo tomadas e o animal será monitorado. Com a ajuda do biólogo que avistou o felino, estamos fazendo algumas recomendações para a população, como por exemplo, evitar a área de mata onde aconteceu o avistamento. Essas recomendações são mais por precaução e a população pode ficar tranquila", disse o secretário.

A Polícia Militar Ambiental também acompanha o caso. As autoridades explicam que aquela região faz parte de um caminho biológico com incidência de aparições destes animais, que buscam abrigo, água e alimentos, como por exemplo, as capivaras que vivem no lago, que são presas para o felino. As orientações da polícia ambiental são para evitar o local, não acuar o animal, caso o encontre, e não permitir que cães se aproximem dali, mesmo na coleira, para evitar incidentes.

Segundo o biólogo Fernando Felippe, que já realiza um trabalho de monitoramento de felinos na região, o risco de ataques da onça parda contra seres humanos é baixíssimo, porém é preciso cautela.

"Estamos recomendando à secretaria de Meio Ambiente que fique proibido, por enquanto, o acesso à mata onde o animal foi visto. Também recomendamos que o espaço para caminhadas seja evitado na parte da noite, e que a prática do exercício seja sempre feito em dupla. Andar com cachorros naquela área também pode ser perigoso, principalmente se o animal estiver fora da guia. O local está sendo monitorado para garantir tanto a segurança do animal, quanto dos frequentadores do parque", explicou o biólogo.

Entenda o caso

A onça parda foi flagrada na noite desta sexta-feira (09) em uma região de mata ao lado do parquinho no Lago Jaboti, em Apucarana. O biólogo Fernando Felippe e o fotógrafo Geovane Santos estavam no local, por volta das 21h35, quando foram surpreendidos pelo animal.

Eles estavam monitorando e filmando um casal de lontras que vem comendo todos os patos do lago. Usando equipamentos de visão noturna, a dupla tentava capturar os pequenos mamíferos. Ao virarem a câmera, os dois acabaram flagrando uma onça parda que passava.

Veja o flagrante:





