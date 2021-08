Da Redação

Meia Alex Ricardo assina com o Apucarana Sports

O meia-atacante Alex Ricardo, que esteve presente no acesso da divisão de acesso em 2010, pelo Roma Apucarana, agora será mais um reforço do Apucarana Sports.

O atleta soma seis títulos em sua carreira. Ele traz a experiência para o grupo, além da conquista da divisão de acesso pelo time da cidade alta em 2010, também esteve no acesso do F.C. Cascavel do Gênus de Rondonópolis , levando a equipe para elite do futebol do estado. Com o Ariquemes, conquistou a primeira divisão e, no Nacional de Rolândia, o acesso em 2018.

Alex Ricardo já passou em 33 equipes na carreira vitoriosa. Ele começou em 2007 no Catarinense e depois jogou em diversos times no território brasileiro. Entre eles o Real Ariquemes, Porto Velho, Brasil Fast Clube, Porto Velho E.C. 2, Brasil Fast Clube, Porto Velho, Barbalha, Iguaçu, Real Ariquemes, Porto Velho EC, Nacional-PR, Real Ariquemes, Sinop, Porto-SC, Genus, CEOV Operário, Prudentópolis, Cincão, Goytacaz, F.C. Cascavel, Paranavaí, São José, Roma Apucarana, PSTC , Imbituba, União Barbarense, Porto-SC, Brusque e o Catarinense.