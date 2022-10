Mega-Sena: moradores de Apucarana contam o que fariam com R$ 300 mi

Da Redação

Quem nunca se imaginou ganhando na loteria? A maioria das pessoas, pelo menos uma vez na vida, já fantasiou o que faria com a grana da Mega-Sena. Neste sábado (1°), o sorteio pode fazer um brasileiro faturar R$ 300 milhões: um dos maiores prêmios regulares já pagos pelas Loterias da Caixa Econômica. E, além da 'bolada', essa grana toda renderia aproximadamente R$ 2,2 milhões mensais na poupança.

Mas afinal, o que fazer com todo esse dinheiro? "Compraria muitos imóveis e ajudaria meus familiares. Com essa grana toda ficaria sossegado o resto da vida", sonha o militar da reserva José Fernandes da Silva, de 58 anos, de Apucarana. Quando a Mega acumula, ele corre na lotérica para ver se fica milionário.

-LEIA MAIS: Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 300 milhões

Já o representante comercial Júlio César, de 60 anos, entrou em um bolão com mais 11 amigos e pretende fazer investimentos se levar a bolada para a conta bancária. "Geramos até o jogo no computador para ver se dava uma quadra ou quina. Deu certo. Se eu ganhar, vou investir para ficar tranquilo com minha família", comentou o apucaranense, que compareceu à lotérica nesta sexta com um dos parceiros de aposta e sócio.

O cortador de confecção Raul Wilson Teixeira, de 60 anos, quando questionado sobre o que iria fazer com tanto dinheiro, ficou até sem palavras, mas acabou revelando que compraria uma casa nova e pagaria as contas. "Nem voltava trabalhar na segunda-feira. Com o prêmio, pagaria minhas contas e mesmo assim, ainda sobraria bastante dinheiro. Além disso, compraria uma casa nova para a família", avalia o apucaranense.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5, foram criadas as Mega-Semanas, que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Como e até quando posso apostar?

As apostas podem ser feitas até às 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no aplicativo 'Loterias Caixa', disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20 horas. Bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

