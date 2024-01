Mega da Virada: três apostas da região acertaram a quina

Não foi o prêmio principal de R$ 588,8 milhões, mas três apostas da região conseguiram acertar cinco das seis dezenas sorteadas na noite de domingo (31), no concurso especial da Mega da Virada, e ganharam o valor da quina de R$ 70.083,58.

Entre elas, uma foi em Apucarana. A aposta simples foi feita na Quina de Ouro Loterias. Outras duas foram realizadas em Arapongas. Um bolão de seis cotas foi realizado na Lotérica Falcão. Já a outra, um aposta simples, foi feita na Lotérica Avenida. Outras 1.993 apostas acertaram cinco números.

As dezenas sorteadas foram 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56. Cinco apostas acertaram os seis números. Os ganhadores são de Salvador, Bahia; Bom Despacho, MG; Redenção, Pará; Ipira, Santa Catarina; e Ferraz de Vasconcelos, São Paulo.

Sobre a Mega da Virada

Diferentemente dos outros concursos, no caso da mega da virada, o prêmio não acumula. Se ninguém adivinhar as 6 dezenas sorteadas, ganha quem acertar 5. O valor é dividido igualmente entre as apostas vencedoras. Com uma aposta simples de 6 números, a probabilidade de ganhar o prêmio é de uma em mais de 50 milhões.

Em 2022, cinco apostas dividiram o prêmio de quase R$ 542 milhões. Cada uma levou R$ 108,3 milhões.

