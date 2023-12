Mega da Virada alimenta sonhos de apostadores em Apucarana; veja

Ajudar a família, pagar dívidas, viajar sem preocupação em voltar para casa e ajudar entidades carentes. Esses são alguns dos sonhos que movem os apostadores da Mega da Virada ouvidos pelo TNOnline nesta sexta-feira (29) em Apucarana (PR). A loteria deve pagar R$ 570 milhões no domingo (31), o maior valor da história.

Nos últimos dias que antecedem o sorteio, o movimento é grande nas casas lotéricas de todo país. Em Apucarana, não é diferente. Muitos apostadores fizeram fila para fazer a fezinha nesta sexta-feira. Muitos voltaram para redobrar a aposta.

-LEIA MAIS: Caixa alerta para fake news envolvendo a Mega da Virada; saiba mais

É o caso do aposentado Nelson Balan, de 73 anos. “Vim fazer mais um jogo, porque já fiz vários”, conta. Ele explica que tem um número de jogos que faz todos os anos. No ano passado, ele faturou a quadra da Mega da Virada e ganhou R$ 900.

No entanto, ele não se acha “pé quente”. “Com 73 anos? Se fosse (pé quente), já teria ganho há 30 anos”, brinca o aposentado. Nelson Balan afirma que é muito dinheiro e, por isso, fica difícil projetar o que fazer. No entanto, adianta que não pretende comprar fazendas, por exemplo. “Vou comprar uns comércios na cidade para aluguel, guardar no banco um tanto e viajar”, afirma.

Foto por TNOnline Nelson Balan acertou na quadra da Mega da Virada no ano passado

Adriano Ângelo Martiniano Lira, de 43 anos, trabalha como repositor e tem planos de ajudar a família e também instituições de caridade caso seja um dos vencedores da "bolada". Ele não quer ganhar sozinho. “Seria melhor que o prêmio fosse dividido, com várias pessoas ganhando”, diz Adriano, que, no entanto, não fez bolões e optou por apostas simples.



Servidora pública, Helena de Freitas, de 38 anos, mostra otimismo e acredita que o prêmio sairá de Apucarana. No entanto, fez uma reflexão bem-humorada caso vença o valor milionário. “A primeira coisa que vou fazer se ganhar é cuidar da mente, porque um prêmio desses é de enlouquecer”, brinca.

A apostadora pensa em usar o valor, caso ganhe, em viagens e divertimento com a família, em um primeiro momento.

Já a dona de casa Vera Lucia da Silva, de 61 anos, quer começar pagando as contas e depois viajar. Na sequência, vai usar parte da “bolada” para investir em negócios na cidade. Ela também defende a tese de que o melhor é o prêmio ser dividido entre várias pessoas. “É muito dinheiro para alguém ganhar sozinho”, completa.

O sorteio da Mega da Virada (concurso 2670 da Mega Sena) acontecerá às 20h de domingo (31). O resultado pode ser conferido no site Loterias Caixa. Também é possível acompanhar o sorteio ao vivo no canal da Caixa no YouTube e em diversas emissoras de TV do Brasil.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio nas mais de 13 mil lotéricas Caixa espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android.

Nos concursos regulares da Mega Sena, o prêmio acumula quando ninguém acerta os seis números sorteados. A Mega da Virada, no entanto, é um concurso especial realizado apenas uma vez por ano e, por isso, tem uma regra especial: se ninguém acerta os seis números (sena), o valor é distribuído para os acertadores de cinco números (quina). Se ninguém acerta a quina, os valores vão para os acertadores da quadra (quatro números).

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5 é de uma em 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Assista reportagem em vídeo:

