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SAÚDE

Médicos alertam para o uso indiscriminado de B12 e reforçam a necessidade de indicação clínica

Exames e sintomas ajudam a definir a necessidade de reposição

Escrito por Da Redação
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Médicos alertam para o uso indiscriminado de B12 e reforçam a necessidade de indicação clínica
Autor Reposição da B12 é indicada para quem tem deficiência de B12 comprovada por exame de sangue - Foto: TN/IA

A reposição da B12 virou assunto em Apucarana após o relato da morte de uma mulher de 52 anos, dois dias depois de receber uma injeção da vitamina. A ligação do óbito com a B12 não está comprovada, e a Polícia Civil aguarda a divulgação do laudo de necropsia para determinar as causas da morte.

A B12 injetável é autorizada em farmácias e também em clínicas desde que o paciente apresente receita médica válida e a aplicação seja feita por profissionais habilitados. No entanto, o uso indiscriminado de injeções da vitamina tem gerado preocupação entre especialistas.

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-LEIA MAIS: Mulher morre dois dias após tomar injeção de vitamina B12 em Apucarana; morte será investigada

O endocrinologista José Cervantes, de Apucarana, esclarece que a relação direta entre óbito e uma anafilaxia tardia pela B12, é muito rara. "Uma hipersensibilidade tardia verdadeira pode ocorrer a partir 24 e 72 horas depois que a pessoa aplica uma B12. O choque anafilático é uma coisa mais imediata. Mas não dá para garantir que alguém que venha a óbito 48 horas depois seja por causa da vitamina B12", explica o médico, ressaltando que o caso exige investigação para se descartar outras causas mais plausíveis. "Isso tem que ser avaliado melhor em necropsia, laudo anatomopatológico, para ver o que aconteceu", pontua.

Segundo ele, a indicação médica para a vitamina B12 deve ser criteriosa e baseada em exames de sangue associados à análise de sintomas. O especialista destaca que a substância é indicada para tratar deficiências que causam quadros como neuropatia, formigamento nos membros inferiores, depressão, problemas de memória, ansiedade, inflamação elevada e anemia megaloblástica. “A prescrição deve ser baseada em um diagnóstico e acompanhamento médico”, assinala.

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No entanto, o padrão atual de consumo preocupa. Para Cervantes, a B12 vem sendo usada de forma “muito corriqueira, excessiva”. "O que houve é uma prescrição muito banalizada da vitamina B12, e ela, apesar de não ser uma vitamina tóxica, pode causar reações de choque anafilático", adverte Cervantes. Embora quadros de anafilaxia sejam incomuns, a recomendação do encrinologista é que o procedimento seja realizado exclusivamente em ambientes adequados. "No geral, a gente sempre pede para fazer a aplicação num lugar onde tenha uma equipe preparada para urgências", orienta, citando a necessidade de medicamentos como adrenalina e carrinho de emergência.

O médico também pontua que existem diferentes formulações da vitamina no mercado. A metilcobalamina, considerada a forma ativa, apresenta menores índices de relatos de toxicidade, em relação às outras formas de B12, como a cianocobalamina e a hidroxocobalamina. Segundo Cervantes, o cobalto, componente presente na cianocobalamina, possui alto potencial alergênico, elevando as chances de anafilaxia em pacientes predispostos.

A médica endocrinologista de Apucarana Mariana Yoshii também destaca a importância do acompanhamento médico. Ela assinala que a reposição é segura, desde que orientada por profissionais. A avaliação começa pela análise dos sintomas e, em geral, por um exame de sangue. Quando os níveis estão baixos, é preciso investigar o motivo. A causa ajuda a definir a dose, a duração do tratamento e a necessidade de usar comprimidos ou injeções.

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A médica alerta que muitas pessoas fazem a reposição de B12 sem exames de sangue. Ela afirma que há risco de intoxicação e reação anafilática com o uso de B12 parenteral, porém assinala que são ocorrências raras.

“A dose e o tempo de reposição de B12 dependem da causa da deficiência. Por exemplo: pacientes com síndromes disabsortivas e anemia perniciosa precisam de reposição crônica, enquanto alguns pacientes com baixa ingestão precisam apenas de reposição ocasional”, explica.

Ela reforça que a reposição é indicada para quem tem deficiência de B12 comprovada por exame de sangue. “A dose sempre depende da causa da deficiência e precisa de monitorização dos níveis séricos”, assinala.

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endocrinologia prescrição médica Saúde Pública uso seguro vitamina B12
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