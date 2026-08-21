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CRIMINALIDADE

Médico tem bolsa furtada dentro de hospital em Apucarana

Profissional deixou pertences em uma sala restrita a funcionários e não tem suspeitos do crime

Escrito por Da Redação
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Médico tem bolsa furtada dentro de hospital em Apucarana
Autor Ladrão furtou bolsa de médico em hospital de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Um médico de 39 anos foi vítima de furto na tarde desta quinta-feira (20) enquanto trabalhava no Hospital Tarao Tokuda, localizado na Avenida Jaboti, no Jardim Menegazzo, em Apucarana. A Polícia Militar foi chamada ao local por volta das 14h20 para registrar o crime.

-LEIA MAIS: Ladrões capotam Audi em fuga e são presos ao pedir socorro à polícia

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De acordo com as informações da polícia, o profissional de saúde, que atua no centro cirúrgico da unidade, relatou ter deixado seus objetos pessoais guardados dentro de uma bolsa. O item estava em cima de um banco, em uma sala destinada exclusivamente ao uso dos funcionários do hospital.

Ao retornar para o cômodo, o médico percebeu que a bolsa havia sido levada. Ele informou aos policiais que não presenciou o momento do furto e não soube apontar quem poderia ter cometido o crime, já que o local tem acesso restrito.

A equipe policial registrou o caso e orientou a vítima sobre os procedimentos que devem ser tomados para auxiliar nas investigações. Uma lista com os objetos furtados foi anexada ao documento policial.

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´polícia Apucarana Furto hospital médico
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