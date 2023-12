Médico se veste de Papai Noel e alegra crianças no 'Providência'

Ação foi promovida pela equipe de humanização do Hospital

Neste Natal, o Hospital da Providência Materno Infantil, em Apucarana, no norte do Paraná, recebeu uma visita especial que trouxe sorrisos e alegria a pacientes, familiares e equipe. O Dr. Sergio Seidi Uchida, surpreendeu a todos ao se vestir de Papai Noel como parte de uma ação promovida pela equipe de humanização do Hospital.



A iniciativa, que teve como objetivo levar momentos de felicidade e descontração para aqueles que passam o período natalino dentro das instalações hospitalares, foi recebida com entusiasmo.

"Agradeço o convite para participar dessa ação de humanização e poder ver a alegria nos olhos de uma criança. Um feliz e abençoado Natal a todos", comentou o Dr. Uchida.

A equipe de humanização do hospital desempenhou um papel fundamental na organização da ação, garantindo que todos os detalhes contribuíssem para criar um ambiente acolhedor e vestindo-se de ajudantes do Papai Noel para distribuir pequenos presentes e lembranças para os pacientes.

