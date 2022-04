Médico cria campanha para ajudar mulheres com endometriose

Da Redação

Comum, mas ainda pouco conhecida, a endometriose é tema de uma campanha recente criada pelo ginecologista Norberto Junior José Maffei, de Apucarana. A doença ocorre quando o endométrio, mucosa que reveste a parede interna do útero, cresce em outras regiões do corpo.

"É uma doença demorada a ser diagnosticada. A mulher pode ficar até oito anos tentando fechar o diagnóstico e visitar de 3 a 4 médicos neste período. Cerca de 15% das mulheres têm a doença, em torno de 10 milhões de pessoas. A endometriose debilita, traz dores intensas, dificulta as atividade normais, causa dor na relação e ainda é uma das maiores causas de infertilidade", explica.

Dentro deste contexto, o médico resolveu criar uma campanha e arrecadar dinheiro online para ajudar as mulheres que precisam passar pela cirurgia que reverter o caso. "Esse procedimento é feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por laparoscopia e robótica, e pode levar um tempo. Por isso, uma pequena ajuda pode devolver qualidade de vida para algumas mulheres que sofrem de endometriose e que precisam fazer uma cirurgia e não tem condições", complementa.

Conforme o ginecologista, a cirurgia será realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, local onde o médico concluiu uma pós-graduação em robótica. "Desde que me inscrevi nesta pós, sabia que iria criar essa campanha e ajudar o máximo de mulheres possível. Essa será uma oportunidade da mulher fazer a cirurgia no melhor hospital do brasil, com a melhor tecnologia disponível. Vamos mudar a vida dessas pessoas", conclui.

Como ajudar:

Conta PagBank - PagSeguro

Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A

Agência: 0001

Conta: 31369330-1

Tipo: Conta de pagamento

PIX

3986270c-d82e-4b98-b172-e82e45378f97

Chave aleatória da campanha

endometrioseeupossoajudar@gmail.com o e-mail cadastrado para pix

Assista à entrevista com o médico: null - Vídeo por: Reprodução