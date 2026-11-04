Medicina impulsiona R$ 11,5 milhões em investimentos na Unespar de Apucarana

Além de preparar o campus para receber os primeiros 40 alunos em março de 2027, novo curso acelera obras que beneficiarão outras graduações











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A implantação do curso inédito de Medicina da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), no campus de Apucarana, está impulsionando aproximadamente R$ 11,5 milhões em investimentos em equipamentos, laboratórios e infraestrutura. Além de preparar o campus para receber os primeiros 40 estudantes em março de 2027, a nova graduação acelerou projetos de modernização que beneficiarão os demais cursos da instituição. A direção também pretende aproveitar a estrutura para ampliar a oferta de graduações na área da saúde.

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Em entrevista ao TNOnline, o diretor do campus, José Ricardo dos Santos, destacou que a chegada da Medicina representa uma mudança de patamar para a universidade, com reflexos que devem ultrapassar o ambiente acadêmico e alcançar diferentes setores da economia de Apucarana e do Vale do Ivaí.

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Unespar prepara a construção de um bloco específico para os laboratórios de Medicina, com orçamento estimado em R$ 5 milhões - Foto: Divulgação Unespar prepara a construção de um bloco específico para os laboratórios de Medicina, com orçamento estimado em R$ 5 milhões - Foto: Divulgação

"Toda a universidade almeja ter esse curso porque muda todo o patamar de uma instituição em termos até mesmo de investimento e visibilidade", afirmou. Segundo o diretor, a expectativa é de impactos positivos em áreas como o mercado imobiliário, o comércio e os serviços de saúde. "É um curso que mexe com todas as áreas", destacou.



De acordo com José Ricardo, os investimentos incluem cerca de R$ 855 mil em equipamentos já adquiridos e outros R$ 1,038 milhão em materiais que estão em processo licitatório. Para receber a primeira turma, um bloco existente está sendo reformado para abrigar os laboratórios iniciais, com investimento de R$ 442 mil.

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A instituição também prepara a construção de um bloco específico para os laboratórios de Medicina, com orçamento estimado em R$ 5 milhões. O projeto está em fase de licitação. Outro investimento, de aproximadamente R$ 3 milhões, prevê a construção de um bloco de expansão que atenderá diferentes cursos da universidade.

Na infraestrutura, está em andamento uma reforma da rede elétrica externa, orçada em R$ 1,2 milhão. O projeto já estava previsto no planejamento da instituição, mas foi acelerado com a chegada do curso de medicina, diante da necessidade de instalação de novos equipamentos e sistemas de climatização.

"É um investimento grande, o curso de medicina acelerou alguns processos, sem contar os outros investimentos para o próprio curso de medicina. Quer dizer, são obras que vêm melhorar o nosso campus, que é um campus que precisa realmente de melhorias", ressaltou o diretor.

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As melhorias também incluem projetos de acessibilidade, substituição de carteiras e renovação de aproximadamente 4 mil metros quadrados de telhados de fibrocimento. Parte das intervenções já estava prevista anteriormente, mas ganhou prioridade com a implantação da nova graduação.

EXPANSÃO NA ÁREA DA SAÚDE

A chegada da Medicina também abre perspectivas para a expansão acadêmica da Unespar. Até então, o campus de Apucarana não contava com graduações na área da saúde. Segundo José Ricardo, a intenção é aproveitar esse primeiro passo para buscar novas formações nesse segmento.

"A nossa ideia sempre é expandir com novos cursos, assim como nós já conquistamos o curso de Direito, que tem a nossa primeira turma de formandos no final de 2027", comentou.

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O diretor destacou que a Medicina inaugura uma nova área de atuação no campus e deve contribuir para o fortalecimento da universidade. "A nossa ideia com certeza é estar conquistando novos cursos e principalmente na área da saúde", afirmou.





Diretor da Unespar, José Ricardo, e coordenador do curso, Ricardo Desiderio - Foto: TNOnline Diretor da Unespar, José Ricardo, e coordenador do curso, Ricardo Desiderio - Foto: TNOnline





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AULAS COMEÇAM EM MARÇO DE 2027

O coordenador do curso de Medicina, Ricardo Desiderio, confirmou que a primeira turma iniciará as aulas no começo de março de 2027, conforme o calendário acadêmico recentemente aprovado. A previsão anterior era de que as atividades começassem em fevereiro.

"Estamos trabalhando para que esses laboratórios de que nesse primeiro momento nós vamos ter o curso, necessita de laboratórios iniciais", explicou o coordenador, ao comentar os preparativos para o início da graduação.

Um dos principais desafios para a implantação é a formação do corpo docente. Segundo Desiderio, a instituição precisou começar a estruturação do quadro de professores, já que não oferecia cursos na área da saúde. "A gente já inicia um curso da área de saúde que é novo para a gente. Então a gente não tinha um quadro docente, nós começamos do zero a partir disso", afirmou.

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Ao todo, foram autorizadas 32 vagas para professores efetivos e oito para colaboradores, que serão preenchidas gradualmente, conforme o avanço das turmas. Para o primeiro ano, a universidade abriu concurso público para seis docentes efetivos, sendo dois na área de Ciências Biológicas, dois em Saúde Coletiva e dois em Clínica Médica. Também está prevista a seleção de três professores colaboradores.

"Então todo ano nós vamos ter um concurso. O próximo ano vão ser cinco vagas para efetivos e assim a gente vai sucessivamente", explicou Desiderio. A estrutura inicial contará com laboratórios de Anatomia, Bioquímica e Morfologia. Novos espaços e equipamentos deverão ser incorporados ao longo dos seis anos de formação.

"A gente já está com tudo correndo contra o tempo. Mas ao mesmo tempo a gente já tem uma estrutura muito, muito boa, consolidada", destacou o coordenador.

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CONVÊNIOS COM HOSPITAIS

A universidade também planeja formalizar convênios com hospitais e outras instituições de saúde de Apucarana e região para as atividades práticas dos estudantes. Segundo Desiderio, essas parcerias serão construídas gradualmente, com a participação dos professores da área médica que ingressarem na instituição.

"Isso vai se dar a partir do momento que nós tivermos o quadro docente efetivo, porque aí os professores vão poder direcionar, que são profissionais da área da saúde", explicou.

Embora as atividades de internato estejam previstas a partir do quinto ano da graduação, os estudantes poderão ter contato com os serviços de saúde desde o início do curso, por meio de visitas e atividades de extensão. "Mas a partir do primeiro ano pode ocorrer disciplinas que esses alunos possam visitar esses espaços", afirmou.

O coordenador destacou que a expectativa é estabelecer parcerias com instituições de Apucarana e de outros municípios do Vale do Ivaí, de acordo com as necessidades de formação dos futuros médicos.

CONCORRÊNCIA SUPEROU 127 CANDIDATOS POR VAGA

Anunciado pelo Governo do Paraná em maio deste ano, o curso de Medicina da Unespar registrou grande procura já no primeiro processo seletivo. O Vestibular Especial recebeu 2.542 inscrições efetivadas para 20 vagas, o equivalente a 127,1 candidatos por vaga.

Das 40 vagas oferecidas para a primeira turma, 20 foram preenchidas pelo Vestibular Especial, que considera notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 a 2025. Outras 12 são destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e oito ao Aprova Paraná Universidades.

Segundo Desiderio, a universidade também estuda incluir Medicina no vestibular convencional a partir do próximo ano, já que a seleção inicial precisou ser organizada de maneira especial para viabilizar o início da graduação. "A partir do ano que vem nós estamos já estudando para que tenha o vestibular, assim como processo, o processo seletivo convencional, que todos estão ansiosos também", explicou.







