Com investimento inicial de R$ 11,67 milhões, curso preenche as 20 vagas do Vestibular Especial e promete aquecer a economia local

A primeira turma do curso de medicina da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Campus de Apucarana, vai reunir estudantes de pelomenos nove estados brasileiros, representando quatro regiões do país. Com a efetivação da matrícula da 4ª chamada do Vestibular Especial, publicada na quarta-feira (25), a instituição preencheu integralmente as primeiras 20 vagas de um total de 40 ofertadas para o ingresso no ano letivo de 2027.

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O primeiro vestibular especial de medicina da Unespar em Apucarana utilizou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 a 2025. Nesta modalidade, 20 vagas foram preenchidas e os ingressantes já fizeram a matrícula. O curso ainda oferta mais 20 vagas, totalizando 40. Doze serão preenchidas pelas notas do *Enem 2026*, que ainda terá o resultado divulgado, e oito pelo Aprova Paraná, que também ainda divulgará o resultado. As chamadas devem ocorrer a partir de janeiro, quando os prazos de matrículas também serão informados. O início das aulas da primeira turma será em março de 2027.

A partir do vestibular 2027 (com ingresso em 2028), o curso entra no vestibular regular da universidade. Assim, os colegiados ainda vão decidir quantas vagas serão preenchidas pelo vestibular convencional e quantas pelo Enem. As oito vagas pelo Aprova Paraná continuam.

A maioria dos 20 acadêmicos já matriculados vem da Região Sudeste (12 alunos), seguida pelas regiões Sul (4), Centro-Oeste (2) e Norte (2). São cinco alunos de Minas Gerais (Belo Horizonte, Ipatinga, Ponte Nova e dois de Uberlândia), três de São Paulo (Campos do Jordão, Santos e São Paulo), três do Rio de Janeiro (Paracambi e dois da capital) e um Espírito Santo (Vila Velha).

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Da região Centro-Oeste, são dois alunos Campinápolis, Mato Grosso, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Norte do País tem dois representantes vindos do Amazonas.

Os demais são da região Sul, sendo três do Paraná (Guarapuava, Rolândia e União da Vitória) e um do Rio Grande do Sul (Rio Grande).

Para o diretor-geral do campus, professor José Ricardo dos Santos, a presença de candidatos de vários estados fortalece o desenvolvimento da economia e do próprio ensino superior local. "A chegada desses primeiros estudantes de medicina, vindo de diferentes regiões do Brasil, mostra que a Unespar, Campus Apucarana, está sendo reconhecida nacionalmente", afirma. O primeiro vestibular especial recebeu mais de 2,5 mil inscrições.

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O diretor também destaca que a vinda desses jovens gera um efeito multiplicador na cidade. "Para Apucarana, também representa movimento na economia local, demanda por moradia, alimentação, transporte, serviços e novas oportunidades para comerciantes, prestadores de serviço e proprietários de imóveis", avalia José Ricardo dos Santos.

Segundo ele, o novo curso beneficia inclusive outras instituições de ensino superior do município. "Esses alunos que estão vindo de fora podem trazer também os seus parentes, irmãos, que venham estudar aqui também. Se não é um curso na Unespar, nós temos aí as quatro faculdades, universidades da nossa região. Ele pode tentar uma engenharia, pode tentar um outro curso que tenha em uma das faculdades particulares. Todos ganham com isso", pontua.

Na área da saúde, o diretor classifica a graduação — autorizada por decreto estadual em junho de 2026, com 40 vagas anuais e duração de seis anos — como um marco para o Vale do Ivaí. As atividades práticas ocorrerão nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), UPA, Samu, Hospital da Providência e hospitais da 16ª Regional de Saúde. "Vai ampliar a formação da saúde, vai estimular pesquisa, extensão — e a extensão atende a comunidade — e, no futuro, pode ajudar a fixar profissionais na região, fortalecer o atendimento de toda a população", diz.

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*Investimentos somam R$ 11,67 milhões*

Para estruturar o campus e atender às demandas do curso, a Unespar mobiliza inicialmente um total de R$ 11.671.246,72 em recursos, somando a aquisição de equipamentos e as obras de reforma e ampliação estrutural.

Na frente de aquisições de materiais e equipamentos, o valor mobilizado chega a R$ 1.894.020,81, sendo R$ 855.973,32 em compras já realizadas e R$ 1.038.047,49 em processo de licitação.

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Já nas obras estruturais, os investimentos previstos e em andamento totalizam R$ 9.777.225,91, divididos em quatro frentes:

• Em execução (R$ 1.672.450,00): reforma do laboratório provisório de Medicina (R$ 442.500,00) e reforma da rede elétrica (R$ 1.229.950,00).

• Em licitação (R$ 8.104.775,91): construção do Bloco 01, em fase de homologação (R$ 3.030.571,96), e construção do Bloco 02, em fase de propostas (R$ 5.074.203,95).