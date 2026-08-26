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EDUCAÇÃO

Medicina da Unespar Apucarana recebe 2.542 inscrições

Curso terá 40 vagas para a primeira turma, com ingresso por vestibular especial, Sisu e Aprova Paraná Universidades

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Medicina da Unespar Apucarana recebe 2.542 inscrições
Autor Foto: TNOnline

O Vestibular Especial para a primeira turma do curso de Medicina da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Apucarana, recebeu 2.542 inscrições efetivadas. As inscrições foram encerradas em 20 de agosto de 2026.

- LEIA MAIS: Defesa Civil Estadual abre inscrição para nova turma de formação de voluntários

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Como este processo seletivo oferece 20 vagas, o número representa uma concorrência inicial de 127,1 candidatos por vaga.

A graduação terá início no ano letivo de 2027 e funcionará em período integral. O curso terá duração de seis anos e carga horária total de 7.500 horas.

Das 40 vagas anuais previstas para Medicina, 20 serão preenchidas pelo Vestibular Especial, 12 pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e oito pelo Aprova Paraná Universidades.

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No Vestibular Especial, não haverá aplicação de prova tradicional. A classificação será feita exclusivamente com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Será considerada a maior pontuação obtida pelo candidato em qualquer edição do exame realizada entre 2021 e 2025.

O resultado do Vestibular Especial está previsto para ser divulgado em 20 de outubro de 2026. Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula entre os dias 26 e 31 de outubro.

A turma inicial de Medicina da Unespar Apucarana contará com 40 estudantes no total (somando todas as modalidades de ingresso). A implantação do curso amplia a oferta de formação médica na região e marca a estreia da graduação no campus.

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O curso de medicina é considerado uma conquista histórica para Apucarana e o Vale do Ivaí. Para receber a nova graduação, um dos blocos existentes será reformado para a criação de quatro laboratórios e uma sala de aula. Um segundo bloco exclusivo será destinado para os laboratórios de medicina.

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Exame Nacional do Ensino Médio inscrições medicina Unespar Universidade Estadual do Paraná Vestibular especial
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