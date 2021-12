Da Redação

Médica procura PM após sofrer ameaças em Bom Sucesso

Nesta terça-feira (7), uma médica que trabalha em Bom Sucesso procurou a Polícia Militar (PM), após relatar que vem sofrendo ameaças periodicamente de uma mulher que não é sua paciente. Ela informou ainda que não sabe o motivo das ameaças.

De acordo com o boletim, a vítima informou ainda que recentemente o pai da autora foi intimado a comparecer a Delegacia de Polícia Civil, de Jandaia do Sul, para ser ouvido e que nessa situação a Secretaria de Saúde do município também foi envolvida.

Porém, no boletim, não foi informado o teor das ameaças, nem o motivo da intimação. Diante dos fatos, a médica foi orientada sobre os procedimentos cabíveis.