Médica é assaltada por homem armado na UBS do Jardim América

Da Redação

Uma médica que prestava serviços em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi assaltada na tarde desta terça-feira em Apucarana. O roubo aconteceu na UBS Bolivar Pavão, no Jardim América, pouco depois das 14 horas após o ladrão, que estava de posse de uma arma de fogo, invadir o consultório da profissional.

As primeiras informações apontam que o ladrão entrou na unidade e se dirigiu diretamente até o consultório onde a médica atende. Ele teria pedido um cordão que a médica costuma usar no pescoço. Como ela não estava usando o adorno, o assaltante levou a bolsa da médica, contendo carteira, documentos e o celular. Ele estaria armado com uma pistola.

"Ele chegou a apontar a arma para a vítima, levou a bolsa dela contendo o celular e a aliança, depois fugiu. Tudo indica que ele já conhecia a vítima, que premeditou toda ação, já chegou perguntando da correntinha, como não encontrou, levou a bolsa, estamos com equipes para tentar localizar o suspeito", disse o Tenente Ricardo.

A Polícia Militar foi chamada e foi até a unidade. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não foi localizado.

Esse é o segundo assalto a mão armada registrado nesta terça em Apucarana.