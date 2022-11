Medalhistas do Kungfu Wushu participam de sessão na Câmara

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os vereadores e vereadora de Apucarana receberam na tarde desta segunda-feira (31), os atletas apucaranenses que participaram de 12 a 16 de outubro, na cidade de Goiânia - GO, do 32º Campeonato Brasileiro Kungfu Wushu, arte marcial chinesa conhecida no Ocidente como Kungfu.

continua após publicidade .

Eles estavam acompanhados do Técnico da Equipe, professor Abel Cézar Cândido Bento. No total, mais de 550 atletas de todo o Brasil, de 6 a 79 anos, de 22 estados, disputaram categorias infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto das modalidades de combate (Sanda, Tuishou e Shuaijiao) e formas (Taolu tradicional e esportivo).

A equipe de Apucarana, representada por 18 atletas, conquistou 43 medalhas, sendo 17 medalhas de ouro, sete de prata e uma de bronze – categoria menores. Na categoria adulto foram 18 medalhas no geral, sendo seis de ouro, sete de prata e cinco de bronze.

continua após publicidade .

O professor agradeceu o convite do vereador Marcos da Vila Reis e a oportunidade de falar a todos os vereadores e vereadora. “Foi um grande trabalho e uma importante participação da nossa cidade e dos nossos atletas no Campeonato Brasileiro, numa competição de alto nível técnico e que revelou novos talentos do nosso kung fu. Cumprimos nosso papel e vamos continuar trabalhando”, disse.

Marcos da Vila Reis parabenizou os atletas e o professor pela conquista e ressaltou a importância do esporte na vida dos jovens, adultos e crianças. “Reconhecemos e aplaudimos o trabalho de todos. É um orgulho para nós, apucaranenses, receber esses atletas no nossa Casa e já deixo meu compromisso de oferecer uma Moção de Aplausos a todos pela conquista e pelo excelente trabalho que realizam. Vocês estão levando o nome de Apucarana para todo o Brasil”, disse Marcos.

Os vereadores Recife, Toninho Garcia, Lucas Leugi, Moisés, Molina e a vereadora Jossuela parabenizaram os atletas e o professor Abel pela vitória.

continua após publicidade .

Nas categorias menores, Apucarana foi representada pelos atletas André Luiz, Nicolas Gabriel, Sanderson Matheus, Rafael, Lucas Emanuel, Kawan, Isabel, Kemilly Karoline, Maiby Gabrielly e Madelaine Silva. Abel Cezar, Leandro Felipe, Lucas Henrique, Alexandre, Luiz Gustavo, Lenimar Madeira, Cíntia Varella e Jheyne Rawane formaram a equipe adulta na capital goiana.

Na disputa do Campeonato Brasileiro, a equipe teve o apoio do Conselho Municipal de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

PROJETO DE LEI E REQUERIMENTOS

Presidida pelo vereador Franciley Preto, Poim, em última votação, foi aprovado o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que autoriza a proceder a alienação de imóvel e dispõe sobre a concessão de incentivos previstos na Lei Municipal nº 009, de 25/03/2002, para a Empresa Espaço Sr. Manoel Ltda.

continua após publicidade .

O imóvel, situado no Loteamento Parque Industrial Galan, objeto da alienação será destinado às atividades de fabricação de aditivos de uso industrial.

O empreendimento deverá gerar novos empregos diretos além de outros indiretos e terceirizados. A previsão de faturamento da empresa gira em torno de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) anuais, com a expansão no segmento da fabricação de aditivos de uso industrial.

Cinco Requerimentos foram aprovados sendo três de autoria do vereador Moisés Tavares que pede informações ao Procon de Apucarana, sobre as medidas adotadas pelo órgão com relação a fiscalização nos postos de combustíveis do Município, tendo em vista a alta dos preços no dia 17 de outubro de outubro, apesar de não ter sido divulgado nenhum reajuste pela Petrobras; informações ao prefeito municipal sobre as medidas a serem tomadas visando solucionar o grave problema do sistema de escoamento das águas das chuvas no Residencial Interlagos e informações ao prefeito Municipal e a Autarquia Municipal de Educação, sobre a viabilidade da construção de uma escola municipal e um CMEI, no Residencial Solo Sagrado.

De autoria do vereador Toninho Garcia, pedido de informações ao diretor da Sanepar sobre o cronograma da implantação da rede de esgotos no Distrito de Vila Reis. Finalizando, o vereador Marcos da Vila Reis pede informações ao Prefeito Municipal, sobre a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Pedro Barreto, no Distrito de Vila Reis.

SESSÃO ORDINÁRIA EM NOVEMBRO

A próxima sessão será realizada já em novembro, na segunda-feira, dia 7 de novembro, a partir das 16 horas. Também será transmitida pelo site oficial da Câmara Municipal de Apucarana, www.apucarana.pr.leg.br, pelo Canal oficial do CMA no YouTube https://www.youtube.com/user/cmapucarana e pelo Facebook https://www.facebook.com/camara.apucarana

Siga o TNOnline no Google News