Medalhista paraolímpico Giovane Vieira é homenageado

O apucaranense Giovane Vieira, conhecido como ‘Pantera Negra’, de 23 anos, irá desfilar no caminhão do Corpo de Bombeiros neste sábado (25), no seu retorno para casa após a conquista da medalha de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, na modalidade da canoagem. Logo depois das Paraolimpíadas, ele ainda garantiu a 4ª colocação no Mundial de Paracanoagem, disputado em Copenhague, na Dinamarca.

O desfile deve acontecer a partir das 9h30, percorrendo a Avenida Curitiba.

Após o desfile, Giovane será recebido pelo prefeito Junior da Femac e demais autoridades municipais na Praça Rui Barbosa, onde será homenageado.

Giovane estará acompanhado dos atletas Edson Aparecido Emídio e Luiz Henrique Pereira, da equipe da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disputam neste final de semana (dias 25 e 26 de setembro), no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA), em Cascavel, a 65ª edição do Campeonato Paranaense Loterias Caixa Adulto.