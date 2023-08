Medalhista olímpico Emanuel é atração em Apucarana; veja entrevista

O ex-atleta do vôlei de praia, Emanuel Fernando Scheffer Rego, será uma das atrações da solenidade de abertura da fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) nesta sexta-feira (4), às 19 horas, no Ginásio Lagoão, em Apucarana (PR). A competição tem a presença de alunos/atletas de 12 a 14 anos. Ao todo, 6.413 participantes vão representar 718 colégios de 194 municípios do Estado. Veja entrevista abaixo

Emanuel representou o Brasil em cinco olimpíadas, conquistando um ouro, uma medalha de prata e uma de bronze. Segundo informações do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Emanuel é o único atleta do vôlei de praia a ter participado de cinco edições dos Jogos Olímpicos. Em Atenas 2004 e Pequim 2008, foi medalhista de ouro e bronze, respectivamente, atuando ao lado de Ricardo. Já em Londres 2012, Alison foi seu parceiro na conquista da prata olímpica.

Natural de Curitiba, ele afirma que tem um carinho especial pelos Jogos Escolares do Paraná. Segundo o ex-atleta, a fase entre 12 e 14 anos é sua preferida na competição. “É quando os alunos/atletas têm a oportunidade de competir com seus colegas de escola e com orientação do seu professor. É um orgulho que vai crescendo”, disse em entrevista nos estúdios do TNOnline nesta sexta-feira (4).

Com uma carreira de 25 anos no esporte, Emanuel trabalha como embaixador dos Jeps e mantém em Curitiba projetos sociais para incentivar a prática de vôlei.

Na opinião do medalhista olímpico, o fim da pandemia de covid-19 trouxe de volta as pessoas para os parques e clubes sociais. Emanuel afirma o esporte aproxima de uma vida saudável. “A saúde está vinculada com o esporte. Além disso, você não vai ver ninguém do esporte que não seja feliz”, completa.

