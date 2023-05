Mecânico é atropelado ao fazer manutenção em caminhão em Apucarana

Da Redação

Um mecânico, de 33 anos, sofreu ferimentos graves ao ser atropelado por um caminhão enquanto realizava manutenção no veículo. O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, norte do Paraná, próximo da empresa Trans Apucarana. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados por volta das 11h desta sexta-feira (5).

Conforme o subtenente Leal, do Corpo de Bombeiros, o homem foi levado para o Hospital da Providência, com suspeita de fraturas em membros inferiores. O caminhão estava às margens da rodovia, com problemas na partida. "Os Bombeiros foram chamados para um atropelamento por caminhão, na BR-369. O homem estava verificando embaixo do caminhão, realizando o conserto. Durante o procedimento ele deu partida através da parte debaixo, o caminhão estava engatado e passou por cima dele", explica.

Uma pá carregadeira e macaco hidráulico da transportadora foram usados para remover o mecânico debaixo do rodado. "Quando nossa equipe chegou ele já havia sido retirado debaixo do rodado do caminhão, com ajuda de uma pá carregadeira e macacos hidráulicos para levantar o rodado. Solicitamos apoio da ambulância avançada do Samu, devido aos ferimentos e ele foi levado para o Hospital da Providência", finaliza o subtenente.

O mecânico sofreu suspeita de fratura no fêmur.

