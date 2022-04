MEC libera recursos para construção de quadra na UTFPR

Da Redação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, autorizou o pagamento de R$ 1,4 milhão ao campus de Apucarana da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) para a construção de um laboratório de práticas esportivas (quadra poliesportiva). A autorização ocorreu nesta quarta-feira, 16, durante reunião no MEC articulada pela deputada Luísa Canziani (PSD-PR) e que contou com a participação dos diretores dos campi da UTFPR, Marcelo Ferreira (Apucarana); Sidnei Lourenço (Londrina); e Márcio Jacometti (Cornélio Procópio).

O projeto para a construção do laboratório está concluído e a previsão é que os trâmites para início das obras iniciem ainda neste semestre. “Saímos bastante otimistas. O laboratório é um antigo sonho da comunidade acadêmica e, agora, vai sair do papel”, salienta a deputada Luísa. O diretor do campus Marcelo Ferreira explica que o projeto da quadra poliesportiva contempla área para prática de várias modalidades esportivas, além de banheiros coletivos e adaptados para deficientes, vestiário e área com tanque para limpeza e área de armazenagem.

“Foi uma reunião bastante produtiva, apresentamos o projeto ao ministro e à equipe técnica do ministério e fomos prontamente atendidos”, comentou o professor Marcelo.

Comunicação Assistiva

Durante a reunião o diretor do campus de Cornélio Procópio, Márcio Jacometti, apresentou a proposta para implantação do curso de graduação “Tecnologia em Comunicação Assistiva”.

“Trata-se de uma proposta inovadora, será o primeiro curso do Brasil”, explica a deputada Luísa.