MDB realiza convenção para eleição do diretório estadual

Comissão Executiva do MDB do Paraná é presidida pelo deputado estadual Anibelli Neto

A Comissão Executiva do MDB do Paraná, presidida pelo deputado estadual Anibelli Neto, convocou os militantes para a convenção estadual que será realizada neste sábado (8), no Hotel Aladin, área central de Curitiba. O evento tem início previsto para as 9 horas, com término às 13 horas.

Durante a convenção serão eleitos o novo Diretório Estadual, constituído de 71 membros titulares e 23 suplentes, bem como a Comissão de Ética e Disciplina e os delegados à Convenção Nacional. Após todo esse procedimento será eleita a nova comissão executiva para os próximos dois anos.

Segundo o deputado Anibelli Neto, que há dois anos preside o MDB do Paraná, apenas uma chapa concorre na eleição do diretório, contando com representantes de todas as regiões do Estado. Ele assinala que é uma chapa de consenso da qual fazem parte inclusive lideranças que eram ligadas ao ex-governador e ex-senador Roberto Requião, que hoje está no Partido dos Trabalhadores (PT), juntamente com seu filho Requião Filho. Segundo Anibelli, “hoje o partido está bastante forte e unido, ele é de emedebistas, não de requianistas”, acrescentando que muitos que deixaram o MDB no passado hoje estão voltando ou querendo voltar.

O deputado acrescenta que nesta convenção também serão debatidas estratégias para as eleições municipais do ano que vem. A pretensão do partido é eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores no Paraná. Hoje o MDB conta com 29 prefeitos, 33 vices e mais de 400 vereadores. “Nossa intenção é triplicar o número de prefeitos”, diz Anibelli Neto.

Neste aspecto, o MDB pretende lançar candidatos a prefeito em todos os municípios onde isso for possível. A intenção maior, no entanto, é ter concorrentes próprios em todas as grandes cidades do Estado.

