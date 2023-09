MDB quer triplicar número de prefeitos eleitos no PR

Presidente estadual do MDB, o deputado estadual Anibelli Neto afirmou nesta quinta-feira (28) que o partido pretende triplicar o número de prefeitos nas eleições municipais de 2024 no Paraná. Veja entrevista em vídeo abaixo



O parlamentar está percorrendo a região de Apucarana para conversar com lideranças, realizar novas filiações e discutir os rumos do partido, de olho na disputa do ano que vem.

Atualmente, o MDB tem 29 prefeitos, 33 vice-prefeitos e 405 vereadores. “Triplicar o número de vereadores é difícil, mas de prefeitos é plenamente possível. A executiva do partido está trabalhando em sintonia para isso”, disse.

Ele assinala que os dirigentes da legenda estão unidos no fortalecimento do MDB. Ele cita o deputado Sérgio Souza, o ex-governador Orlando Pessuti, o ex-deputado Renato Adur, entre outras lideranças, que estão trabalhando nesse sentido.

“Nosso desafio é promover novas lideranças e fortalecer os atuais quadros”, diz. Ele afirma que muitos novos integrantes do partido, incluindo deputados e ex-deputados, participaram das eleições de 2022 e agora estão se colocando para disputar as eleições municipais para prefeito no próximo ano.

Ele acrescenta que a legenda vem fazendo uma série reuniões regionais para traçar estratégias. Em Apucarana, no entanto, Anibelli afirma que ainda é muito cedo para falar sobre uma pré-candidatura própria, mas destaca que o MDB pretende, sim, ter o maior número possível de candidatos a prefeito nos 399 municípios do Estado.

Em relação ao alinhamento com o governador Ratinho Junior (PSD), que ocorreu após a saída do ex-governador Roberto Requião do partido, o deputado afirma que o MDB está votando com o governo, mas também colaborando efetivamente com projetos e propostas para o desenvolvimento do Estado.

“Eu estou no quarto mandato (como deputado estadual). Dentro desse período, tirando aqueles extremismos da eleição passada, é o ambiente mais tranquilo dos mandatos que participo. Isso significa que tem um governo que, efetivamente, prestigia os deputados e tem feito políticas públicas que tem melhorado a qualidade de vida da população, tem avançado em várias áreas da administração pública e isso faz com que não tenhamos tantos enfrentamentos pesados”, avalia.

