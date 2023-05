Máxima não ultrapassa os 24ºC nesta sexta-feira, em Apucarana

Da Redação

Não existe previsão de chuva para esta sexta

O clima nesta sexta-feira (19) segue parecido com os dias anteriores, em Apucarana, norte do Paraná. A manhã começa bastante gelada e, no decorrer das horas, as temperaturas sobem consideravelmente. Conforme o Simepar, a máxima não ultrapassará os 24ºC. Não há previsão de chuvas.

O dia começou gelado e, às 08 horas, o termômetro marcava 12ºC. A previsão é que entre às 14 e 15 horas a temperatura alcance seu máximo. A partir disso, os casacos serão necessários, porque o frio vai voltando. Às 23 horas, ventos de 12 km/h e uma temperatura de 14ºC são previstos.

Assim como em Apucarana, nesta sexta-feira (19), o clima no restante do Estado segue o padrão registrado durante boa parte da semana. Amanhece com temperaturas mais baixas do centro-sul até o leste do Paraná, com formação de nuvens baixas em alguns pontos. O aquecimento diurno favorece a rápida dissipação das nuvens. À tarde o tempo fica agradável e ensolarado em todas as regiões paranaenses.

