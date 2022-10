Máxima não ultrapassa dos 22ºC nesta sexta-feira; tempo segue instável

Da Redação

A precipitação acumulada é de 8.3 mm para a Cidade Alta

Nesta sexta-feira (7), ainda são previstas chuvas entre a madrugada e a manhã, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Apucarana, norte do Paraná, pode registrar pancadas durante a madruga. A precipitação acumulada para o dia é de 10.1 mm.

Ainda segundo o instituto meteorológico, é possível que o tempo comece a melhorar gradualmente ainda no período da manhã, por causa da incursão de uma massa de ar mais estável e fria.

Desta forma, o sol pode surgir na Cidade Alta ao decorrer do dia, mas, na maior parte do tempo, ele fica entre nuvens.

De acordo com o Simepar, as temperaturas devem apresentar um rápido declínio até o fim da noite. O valor mínimo registrado nesta sexta-feira foi de 14ºC, e a máxima de 22ºC.

Já no sábado, os termômetros podem registrar temperaturas próximas dos 10ºC em Apucarana.









