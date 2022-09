Máxima não ultrapassa dos 18ºC nesta quarta-feira em Apucarana

Da Redação

A mínima prevista para esta quarta é de 14ºC

O cenário ainda é de bastante instabilidade sobre o Paraná nesta quarta-feira (28), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Por conta disso, chuvas continuam ocorrendo em vários momentos do dia, com volumes expressivos em alguns setores. Além disso, as condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de tempestades são mais evidentes entre a faixa norte, oeste e sudoeste do Estado.

Apucarana, por exemplo, deve registrar chuva significativa nesta quarta-feira. O Simepar informa que há uma precipitação acumulada de 30.8 mm para a Cidade Alta.

Por conta das chuvas, as temperaturas continuam amenas nos municípios paranaenses. Em Apucarana, os termômetros obtiveram a mínima de 14ºC ao amanhecer.

Não esquenta tanto ao decorrer desta quarta, assim, a máxima não ultrapassa dos 18ºC no município.

Região

A quarta-feira também será chuvosa em Jandaia do Sul. Conforme o Climatempo, o município tem uma precipitação acumulada de 25 mm. Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 14ºC e a máxima é de 20ºC.

Ivaiporã, por sua vez, não deve registrar chuva significativa como nos dias anteriores. O instituto meteorológico indica que a precipitação acumulada para esta quarta-feira é de 15 mm. Na terça-feira (27), a precipitação foi de 50 mm, e na segunda-feira (26) de 45 mm.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 13ºC, e a máxima de 19ºC.

